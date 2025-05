Komisija za narodni skupnosti podprla upoštevanje italijanskega znakovnega jezika v predlogu šolske novele

Ljubljana, 7. maja - Komisija DZ za narodni skupnosti je na današnji seji podprla predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki na območjih z italijanskim uradnim jezikom namesto slovenskega upošteva italijanski znakovni jezik. Prav tako so podprli predlog novele zakona o maturi v delu, ki se nanaša na narodni skupnosti.

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj se je Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti zahvalil za izraženo pozitivno mnenje v zvezi s predlogom novele zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Povedal je, da je ministrstvo upoštevalo pripombo obalne samoupravne skupnosti in predlagalo, da se skladno z ustavo v členu, kjer piše, da se uporablja slovenski znakovni jezik, črta slovenski, in vnese italijanski znakovni jezik.

Na ministrstvu po Logajevih besedah predlagajo tudi upoštevanje predloga za tečaj italijanščine oziroma dopolnilni pouk za učence priseljencev, ki so vključeni v redno izobraževanje. Zavrnili pa so predlog, za dopolnilni pouk italijanskega jezika za otroke slovenskih delavcev na začasnem delu v tujini, ki so pred tem obiskovali slovensko šolo z italijanskim učnim jezikom.

"Pri dopolnilnem pouku ne gre za redno dejavnost izobraževanja in vključevanja v izobraževalni sistem. V širšem evropskem prostoru se izvaja dopolnilni pouk slovenskega jezika za tiste otroke delavcev, ki so napoteni v tujino in so vključeni v izobraževalni sistem, recimo v Bruslju, kjer so evropske šole in različne jezikovne sekcije," je pojasnil.

Predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani se je strinjal z ministrovim mnenjem.

Komisija je nato sprejela sklep, da se v predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja upošteva pripomba Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in da se pred besedilom znakovni jezik črta "slovenski". Predlog glede dopolnilnega pouka italijanskega jezika v tujini pa je komisija zavrnila, saj ne gre za obvezni del izobraževanja.

Na seji so obravnavali tudi vladni predlog novele zakona o maturi v delu, ki se nanaša na pravice in položaj italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti. Logaj je pojasnil, da narodni skupnosti nista podali pripomb na zakon. So pa prejeli mnenja dela učiteljev madžarščine za možno izvajanje madžarščine 2 pri poklicni maturi. "Pri petpredmetni maturi, ki jo uvaja nov predlog zakona o maturi, bodo imeli dijaki dvojezičnih šol možnost opravljati tudi madžarščino kot drugi jezik pri poklicni maturi kot šesti predmet," je pojasnil minister.

Ministrstvo je po Logajevih navedbah zadržano do predloga, da bi se lahko pri štiripredmetni poklicni maturi opravljala madžarščina kot tretji predmet, lahko jo opravljajo kot poučni jezik, torej madžarščino 1. Če bi madžarščino 2 opravljali kot tretji predmet glede na to, da se na poklicni maturi opravlja matematika ali tuj jezik pri štiripredmetni maturi, Logaj meni, da ni ustrezno madžarščina 1 ali 2, ker na dvojezičnem območju ne more biti tuji jezik.

Po oceni ministrstva bi lahko dijaki izkazovali znanje madžarščine na trgu dela z internim potrdilom, ki ga dijaki dobijo na podlagi opravljenih obveznosti v dvojezičnem programu, je še dodal Logaj.