Iz vrst zaposlenih in staršev očitki zoper ravnateljico Vrtca Škofja Loka

Škofja Loka, 7. maja - Iz vrst zaposlenih v Vrtcu Škofja Loka in staršev otrok so na pristojne organe naslovili pobudo za razrešitev ravnateljice vrtca Janje Bogataj. V anonimnih pismih ji očitajo "resne in dolgotrajne nepravilnosti v vodenju zavoda". Ravnateljica, ki vrtec s trenutno 1020 otroki in 217 zaposlenimi vodi že več kot 20 let, vse očitke zavrača.