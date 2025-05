V Celovcu premiera dvojezične gledališke predstave Prihodi - odhodi

Pod prevod besedila se podpisuje Meta Wakounig, pod sceno in kostumografijo Jasna Vastl. Ponovitve dvojezične gledališke predstave so na sporedu še v petek, soboto in nedeljo ter prihodnji teden od torka do četrtka ter v soboto, vse z začetkom ob 20. uri.

Pomlad leta 1945 ne pomeni le končne zmage nad nacizmom in fašizmom, ampak tudi vračanje milijonov pregnancev iz taborišč in z bojišč domov; bežanje in preganjanje milijonov od doma; pomeni tudi čas maščevanj, povračilnih ukrepov, kaznovanj, novih meja, ki jih začrtajo zmagovalci, novih krivic, neizpolnjenih obljub (...).

V tem kaosu se na majhni zapuščeni železniški postaji na avstrijskem Koroškem srečata Marija, koroška Slovenka, ki se vrača domov iz nemškega taborišča, in Johanna, Nemka iz Celja, ki beži iz Jugoslavije pred maščevalnostjo osvoboditeljev. Ena govori samo slovensko in druga le nemško, čeprav jezik druga druge zelo dobro razumeta. Polni sta predsodkov, sovraštva in grenkobe, počasi pa med njima vendarle raste spoznanje, da je njuna usoda zelo podobna - obe sta bili pregnani in izgnani le zaradi svoje "napačne" narodnosti oziroma "napačnega" jezika, so vsebino predstave povzeli pri Teatru Rampa.

iKult je bil ustanovljen in odprt septembra 2023. V njem ima svojo domačo dvorano konec oktobra 2022 ustanovljeno profesionalno gledališče Teater Rampa. Cilj gledališča je, da se uveljavi kot slovensko poklicno gledališče na avstrijskem Koroškem z inovativnimi, družbeno-kritičnimi, modernimi kot tudi klasičnimi uprizoritvami v slovenskem in nemškem jeziku.

Umetniška vodja, režiserka in dramatičarka Hain prekorači jezikovne meje s pomočjo različnih uprizoritvenih izraznih sredstvih, kot so koreografija, lutkarstvo, glasba, govorica gluhih, nadnapisi, podnapisi in video, ter nazorno prikaže, da je jezik gledališča univerzalen. Obenem Teater Rampa obiskuje s produkcijami za otroke in mladino slovenske in dvojezične šole na avstrijskem Koroškem.

Plesna pedagoginja, koreografinja in režiserka Hain se je rodila 25. januarja 1964 v Kranju. V letih med 1982 do 1989 je obiskovala glasbeno in baletno šolo v Ljubljani. Leta 1990 je diplomirala na Univerzi v Ljubljani iz slovenistike in leta 1993 na Amsterdamski visoki šoli za razvoj sodobnega plesa. Od leta 1995 dalje živi na avstrijskem Koroškem.

Med letoma 2008 in 2016 je poučevala didaktiko slovenskega jezika v programu dvojezičnega izobraževanja učiteljev na Pedagoški akademiji na avstrijskem Koroškem. Vodi slovenske gledališke šole in gledališke delavnice za otroke in mladino, od leta 1998 dalje pa deluje predvsem kot režiserka in koreografinja v različnih gledaliških skupinah. Je tudi avtorica dramskih besedil in kratkih zgodb. Leta 2017 je prejela odlikovanje avstrijske dežele Koroška za izjemne dosežke na področju uprizoritvenih umetnosti.