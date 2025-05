Ameriška in kitajska delegacija na trgovinska pogajanja v Švico

Washington, 7. maja - Delegaciji ZDA in Kitajske bosta po poročanju tujih tiskovnih agencij ta teden odpotovali v Švico, kjer bosta iskali rešitve za trgovinsko vojno, ki jo ob vrnitvi v Belo hišo sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Šlo bo za prve uradne pogovore med velesilama na to temo. Iz Pekinga so sporočili, da bodo med pogovori "branili pravico".