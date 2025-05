Zgodovina konfliktov med Indijo in Pakistanom zaradi Kašmirja

New Delhi/Islamabad, 7. maja - Indija in Pakistan sta vse od razglasitve neodvisnosti v sporu zaradi Kašmirja, ki si ga lastita obe. A redko so vojaške sile obeh jedrskih sil prečkale nadzorno črto, ki razmejuje indijski in pakistanski del himalajske pokrajine. V luči zadnje zaostritve sledi kronološki pregled hujših konfrontacij med stranema zaradi Kašmirja.