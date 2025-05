Za Cankarjevo nagrado nominirani romana, literarni hibrid, pesniška zbirka in esej

Ljubljana, 7. maja - Za letošnjo Cankarjevo nagrado so nominirani Milan Dekleva, Feri Lainšček, Barbara Korun, Nataša Kramberger in Muanis Sinanović. Kot je na današnji predstavitvi nominirancev povedala predsednica žirije Mateja Pezdirc Bartol, so sicer letos v presojo prejeli 43 del. Med njimi so prevladovali romani in pesniške zbirke, povsem je umanjkala dramatika.