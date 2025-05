Po roparski tatvini 39-letnik v priporu

Kočevje, 7. maja - Kočevski policisti so odkrili storilca, ki je 27. aprila v eni izmed trgovin v Kočevju ukradel za nekaj sto evrov izdelkov, ob izhodu iz trgovine pa odrinil prodajalko, ki mu je skušala krajo preprečiti. 39-letnika so v torek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.