Azijske borze pozdravile napoved pogovorov med ZDA in Kitajsko

Tokio, 7. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko zvišali. Optimizem so vlagateljem vlila pričakovanja, da bi lahko ZDA in Kitajska kmalu rešili carinski spor. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so potrdili, da se bo podpredsednik kitajske vlade He Lifeng konec tedna v Švici srečal z ameriškim finančnim ministrom in trgovinskim predstavnikom.