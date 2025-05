Kitajska in ZDA pozivata k miru med Indijo in Pakistanom

Peking/Washington/New Delhi/Islamabad, 7. maja - Kitajska je danes izrazila obžalovanje zaradi spopadov med Indijo in Pakistanom, ki so na obeh straneh terjali smrtne žrtve. Peking sosedi poziva, naj dasta prednost miru in stabilnosti. K diplomaciji je sprte strani pozval tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki je že govoril s kolegoma iz New Delhija in Islamabada.