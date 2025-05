Indijska vojska napadla več ciljev v Pakistanu

New Delhi, 6. maja - Indija je danes izvedla zračne napade na več ciljev v Pakistanu. V odgovor na aprilski smrtonosni napad na indijski del Kašmirja je indijska vojska napadla devet ciljev s teroristično infrastrukturo na pakistanskem ozemlju, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili v New Delhiju.