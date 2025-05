Pregled - šport, 6. 5. (torek)

MILANO - Nogometaši Interja so prvi finalisti lige prvakov. Inter je na povratni polfinalni tekmi v Milanu po podaljšku premagal Barcelono s 4:3. Prva tekma se je v Kataloniji končala s 3:3. V sredo bosta povratno tekmo ob 21. uri igrala domači Paris Saint-Germain in Arsenal. Bolje v dvoboju kaže Parižanom, ki so v Londonu pokazali dobro predstavo ter slavili z 1:0. Finale bo 31. maja v Münchnu.

ŠENČUR - Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi tekmi četrtfinala lige OTP banka po podaljšku premagali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur s 100:96.

LJUBLJANA - Slovenski strokovnjak Andrej Žakelj je najboljši trener te sezone regionalne košarkarske lige Aba. Strateg črnogorske Budućnosti je med vsemi najbolj prepričal trenerske kolege, novinarje in navijače.

UPPSALA - Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala zadnjo prijateljsko tekmo pred bližnjim začetkom svetovnega prvenstva elitne skupine na Švedskem. V Uppsali je premagala Kazahstan s 3:2.

LJUBLJANA - Igralci Dobovca so drugi finalisti 1. slovenske futsalske lige. Branilci naslova so tudi na tretji polfinalni tekmi premagali NNIKAS Dobrepolje, tokrat je bil končni izid 6:2. Že v ponedeljek so si finale zagotovili igralci Silika Vrhnike, potem ko so doma zanesljivo premagali Bronx Škofije z 8:1 in v zmagah slavili s 3:0.

LJUBLJANA - Monaco in Panathinaikos sta zadnja udeleženca zaključnega turnirja košarkarske evrolige, ki bo 23. in 25. maja v Abu Dabiju. Igralci iz Kneževine so v odločilni peti tekmi pred domačimi gledalci tesno premagali Barcelono, aktualni evropski prvak Panathinaikos pa je bil prav tako s 3:2 v zmagah boljši od Anadolu Efesa. Monaco, ki bo drugič po 2023 igral na finalnem turnirju četverice, se bo v polfinalu pomeril z najboljšo ekipo rednega dela Olympiakosom, trikratnim prvakom evrolige, Panathinaikos pa bo skušal do osmega naslova priti proti Fenerbahčeju. Slednji, prvak iz leta 2017, je v četrtfinalu s 3:0 izločil Pariz, Olympiakos pa je s 3:1 izločil Real Madrid.