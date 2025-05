Monaco in Panathinaikos zadnja udeleženca F4 evrolige

Ljubljana, 6. maja - Monaco in Panathinaikos sta zadnja udeleženca zaključnega turnirja košarkarske evrolige, ki bo 23. in 25. maja v Abu Dabiju. Igralci iz Kneževine so v odločilni peti tekmi pred domačimi gledalci tesno premagali Barcelono, aktualni evropski prvak Panathinaikos pa je bil prav tako s 3:2 v zmagah boljši od Anadolu Efesa.