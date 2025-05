Vrstijo se čestitke Merzu po izvolitvi na položaj nemškega kanclerja

Bruselj/Pariz/Rim/Kijev, 6. maja - Iz Evrope in sveta se vrstijo čestitke vodji krščanskih demokratov (CDU) Friedrichu Merzu, ki je bil danes v drugem krogu glasovanja v bundestagu izvoljen za novega nemškega kanclerja. Voditelji in predstavniki Evropske unije, Francije, Italije in Ukrajine so ob čestitkah izrazili željo po krepitvi sodelovanja z Nemčijo.