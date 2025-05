Na univerzi v Washingtonu aretirali okrog 30 propalestinskih protestnikov

Seattle, 6. maja - Na univerzi Washington v istoimenski ameriški zvezni državi so v ponedeljek zvečer aretirali okrog 30 propalestinskih študentskih protestnikov. Ti so za nekaj časa zasedli poslopje za študij inženirstva in zahtevali, da vodstvo univerze prekine vezi s podjetjem Boeing, ki sodeluje pri ameriškem oskrbovanju Izraela z orožjem.