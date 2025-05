Janković: Z ministrstvom se pogovarjamo o skupni obnovi Križank

Ljubljana, 6. maja - Ljubljanski župan Zoran Janković je danes ponovil, da Srednje šole za oblikovanje in fotografijo ne bodo na silo izselili iz Križank. Dodal je, da imajo odkup državnega dela Križank v proračunih že pet let in da ga le podaljšujejo. Se pa po njegovih besedah z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje pogovarjajo o skupni obnovi Križank.