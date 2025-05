Evropske borze navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 6. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, potem ko so od začetka aprila večinoma rasli. Vlagatelji čakajo na odločitev ameriške centralne banke glede obrestnih mer, ki naj bi nakazala obete za gospodarstvo, ki so ga prizadele carine. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.