Ljubljana, 6. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljane zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na cesti Dolge Njive-Spodnji Duplek je zaradi razlitega goriva in spolzkega vozišča oviran promet med Dolgimi Njivami in Zgornjo Koreno.