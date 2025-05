Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 6. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,23 odstotka in sklenil pri vrednosti 2020,07 točke. Promet je dosegel malo manj kot 1,5 milijona evrov, pri čemer so bile s 571.000 evrov najprometnejše delnice Krke. Trgovanje so končale pri izhodiščni vrednosti.