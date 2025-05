Zgornjegorenjski župani z OKS za več investicij v športno infrastrukturo

Radovljica, 6. maja - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Radovljici razpravljali o razvojnih potencialih olimpijskih športnih centrov Bled-Radovljica in Planica-Kranjska Gora. Zavzeli so se tudi za razpise, ki bi omogočali sofinanciranje večjih športnih infrastrukturnih projektov, kot sta bazen v Radovljici in športna dvorana na Bledu.