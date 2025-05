Nekdanji tekmovalci Evrovizije za izključitev Izraela

Ljubljana, 6. maja - Približno 70 nekdanjih tekmovalcev Evrovizije je pozvalo Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), naj iz glasbenega tekmovanja izključi izraelsko javno radiotelevizijo Kan. Med podpisniki so tudi slovenska glasbenica Zala Kralj, ki je na Evroviziji nastopila leta 2019, in člani skupine LPS, ki so Slovenijo na Evroviziji zastopali leta 2022.