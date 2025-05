Slovenski industrijski strategiji po navedbah ministrstva spodbudna ocena OECD

Ljubljana, 6. maja - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je slovenski industrijski strategiji za obdobje 2021-2030 namenila spodbudno oceno, so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Med potrebnimi izboljšavami je izpostavila večji poudarek razogljičenju industrije in dodatna vlaganja v razvoj digitalnih kompetenc.