Kajakaši in kanuisti v Pariz po nove kolajne

Ljubljana, 6. maja - Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju bo v sredo odpotovala v Pariz, kjer jo na olimpijski progi konec naslednjega tedna čaka nastop na evropskem prvenstvu v slalomu. Njeni cilji so spet visoki, slalomisti želijo domov prinesti odličja, ki so na največjih tekmovanjih bolj ali manj postala že stalnica.