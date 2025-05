Mestna občina Celje postopno obnavlja javno razsvetljavo

Celje, 6. maja - Mestna občina Celje načrtno obnavlja javno razsvetljavo. Od leta 2022 do 2024 so za nove in varčnejše zamenjali 1670 svetilk, prav tako so zamenjali 303 dotrajane drogove javne razsvetljave. Za vzdrževanje in posodabljanje javne razsvetljave občina letno namenja skoraj pol milijona evrov, so sporočili z občine.