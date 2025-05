Dars objavil razpisa za opravljanje storitev avtovleke

Ljubljana, 6. maja - Dars je danes objavil razpis za podelitev koncesij za odstranjevanje poškodovanih ali pokvarjenih vozil nad 3,5 tone največje dovoljene mase ter javni poziv za izbiro izvajalcev za te storitve za vozila do 3,5 tone z avtocest in hitrih cest. Prijave zbira do 20. junija, koncesionarje oz. izvajalce bo izbral za petletno obdobje.