Slikar Janez Kovačič z odsevi Krasa v galeriji Kulturnega doma v Gorici

Umetnika iz Brezovice bosta na odprtju razstave predstavila likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn in goriški pisatelj Andrea Bellavite, so sporočili iz Kulturnega doma Gorica.

Akademski slikar Kovačič ustvarja tehnično in motivno raznolik opus v realističnem slogu. Njegova dela izstopajo z barvno in oblikovno dodelanostjo ter jasno likovno izraznostjo. V njih se prepletajo osebni poudarki, čustven odnos in spoštovanje do narave in klasičnih motivov. S subtilnim opazovanjem vizualnega in izrazito slikarsko govorico presega zgolj optično resničnost.

Njegovo slikarstvo zaznamujejo žareče barve, magična svetloba in poenostavitve, ki jih izraža z odločno potezo čopiča. Kot risar in kolorist prepričljivo oblikuje stvarnost z bogato paleto in mehkim prehajanjem tonov, spremljajoč svetlobna stanja in utrip okolja, so o njegovem ustvarjanju zapisali v Kulturnem domu Gorica.

Posebno mesto pri tem zavzema Kras s svojimi naravnimi in arhitekturnimi posebnostmi, še posebej v jesenskem času, ko pokrajino obarva ruj. Kovačič z močno koloristično izraznostjo prenese ta čar na platno, od rumenih do rdečkastih in rjavih odtenkov. Poleg kraške pokrajine pa pogosto upodablja tudi oljke. Mogočna drevesa z bogato simboliko slika skoraj portretno, z občutkom za formo in detajl.

Razstava je nastala v sodelovanju z goriško kulturno zadrugo Maja v okviru projekta Čedermaci današnjega časa, med pokrovitelji sta občini Gorica in Nova Gorica v okviru letošnje Evropske prestolnice kulture (EPK). Na ogled bo do 23. maja.