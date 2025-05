Odbor DZ želi z ukrepi spodbuditi redno obiskovanje šole

Ljubljana, 6. maja - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes brez glasu proti pripravil dopolnjena predloga sprememb zakonov o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter o socialnovarstvenih prejemkih za obravnavo na seji DZ. Po predlogih, ki so ju vložili v NSi, bodo v primeru, ko otrok ne hodi v šolo, sledile posledice.