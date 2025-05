Odbor podprl možnost prenosa delnic Vzajemne na sorodnike

Ljubljana, 6. maja - Upravičenci do delnic Vzajemne bodo te lahko prenesli na družinske člane. Tako določa predlog novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki so ga pripravili v NSi in ga je danes potrdil odbor DZ za finance. So pa člani odbora prvotni krog upravičencev precej skrčili, prevzemniki delnic pa bodo morali plačati tudi davek.