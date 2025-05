Eva Lisec z Jekaterinburgom ruska prvakinja v košarki

Ljubljana, 6. maja - Slovenska košarkarica Eva Lisec je v Rusiji prišla do trojne krone. Z UMMC Jekaterinburgom je namreč prepričljivo osvojila državno prvenstvo. Po superpokalu in pokalu so članice zasedbe iz Jekaterinburga v vitrine kluba dodale še tretji pokal v sezoni, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.