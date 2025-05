S serijo dogodkov ob obletnici nakbe za glas Palestincem

Ljubljana, 6. maja - Vodnikova domačija in Gibanje za pravice Palestincev sta se s partnerji povezala pri seriji dogodkov, s katerimi bodo med 12. in 16. majem v Ljubljani, Mariboru in Kopru odstopili prostor utišanim, zatiranim in preganjanim prebivalcem Bližnjega vzhoda. Prireditve so pripravili ob obletnici nakbe, ki se je Palestinci spominjajo 15. maja.