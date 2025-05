V zahodnem Iranu zaradi peščenega viharja zaprli šole in urade

Teheran, 6. maja - Nad zahodni Iran se je iz sosednjega Iraka zgrnil peščeni vihar, zaradi katerega so oblasti danes odredile zaprtje tamkajšnjih šol in uradov, okoli 13 milijonom prebivalcev pa so naročile, naj se zaradi nasičenosti zraka s prahom ne zadržujejo na prostem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.