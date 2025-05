Cene industrijskih izdelkov v EU marca v mesečni primerjavi navzdol

Luxembourg, 6. maja - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se v evrskih državah in v EU marca na mesečni ravni znižale za 1,6 odstotka. Medletno so se cene v območju evra zvišale za 1,9 odstotka, v EU pa za 2,1 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila med državami, ki so beležile največjo rast na mesečni ravni.