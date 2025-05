Kronologija ključnih dogodkov v drugi svetovni vojni

1939

23. avgust - Nemčija in Sovjetska zveza podpišeta tajni sporazum o nenapadanju Ribbentrop-Molotov, v katerem se dogovorita tudi za delitev Poljske.

1. september - Nemčija na ukaz nacističnega vodje Adolfa Hitlerja napade Poljsko.

3. september - Velika Britanija in Francija napovesta vojno Nemčiji, a je ne napadeta.

17. september - Sovjetska zveza pod vodstvom komunističnega vodje Josipa Stalina napade vzhod Poljske.

30. november - Sovjetska zveza napade Finsko, ki pa se kljub očitni premoči Rdeče armade uspešno brani vse do marca 1940.

1940

9. april - Nemčija napade Dansko in Norveško. V slednji vzpostavi marionetni režim pod vodstvom Vidkuna Quislinga, čigar ime postane sinonim za kolaboracijo z okupatorjem.

10. maj - Nemčija sproži bliskovito vojno, blitzkrieg, in napade Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg in Francijo.

27. maj - Britanci izvedejo uspešno evakuacijo več kot 350.000 vojakov iz Dunkerqua pred premočnim wehrmachtom.

14. junij - Nemška vojska vkoraka v Pariz.

22. junij - Francija pod vodstvom maršala Philippa Petaina sklene premirje z Nemčijo; na jugu Francije se vzpostavi kolaboracionistični vichyjski režim.

10. julij - Začne se bitka za Britanijo, v kateri se britanska lovska letala uspešno borijo proti številčnim bombnikom nemške luftwaffe.

10. julij - Italija napove vojno Britaniji ter napade Egipt in britansko Somalijo. Decembra Velika Britanija s protiofenzivo prežene italijansko vojsko iz Egipta in začne osvajati italijanska ozemlja v Libiji. Hitler na pomoč Italiji februarja 1941 pošlje generala Erwina Rommla.

23. julij - Sovjetska zveza zasede Litvo, Latvijo in Estonijo.

27. september - Nemčija, Italija in Japonska podpišejo trojni pakt, ki se mu kasneje pridružijo še Madžarska, Romunija in Bolgarija.

1941

6. april - Nemčija ob sodelovanju Italije, Madžarske, Romunije in Bolgarije napade Jugoslavijo in Grčijo.

22. junij - Nemčija napade Sovjetsko zvezo. Napadu se pridružijo tudi Italija, Madžarska in Romunija.

31. julij - Nemčija začne sistematično uničevanje Judov v Evropi, kar imenujejo "dokončna rešitev" judovskega vprašanja.

3. september - V uničevalnem koncentracijskem taborišču Auschwitz prvič uporabijo plinske celice za usmrtitev taboriščnikov.

8. september - Začne se 872-dnevno nemško obleganje Leningrada, današnjega Sankt Peterburga.

29. september - Nacisti v Babjem Jaru pri Kijevu izvedejo pokol več tisoč Judov.

18. november - Nemčija in Italija doživita poraz pri Tobruku v Libiji in sta prisiljeni v umik.

7. decembra - Japonska brez napovedi napade ameriško vojaško oporišče v Havajskem otočju Pearl Harbor, zato ZDA napovejo vojno Japonski in Nemčiji.

1942

7. junij - ZDA prvič premagajo Japonsko na Midwayskem otočju; to je prelomnica vojne na Pacifiku, ki zaustavi japonsko širjenje.

30. avgust - Začne se odločilna bitka pri El Alameinu v Severni Afriki, v kateri sta dokončno poraženi nemška in italijanska vojska.

1943

31. januar - Kapitulacija nemške vojske v bitki pri Stalingradu, odtlej se Nemci iz Sovjetske zveze le še umikajo.

19. april - Upor v varšavskem getu, kjer je zaprtih skoraj pol milijona Judov. Nacisti ga krvavo zatrejo.

maj - Nemške in italijanske enote se umaknejo iz severne Afrike.

5. julij - Nemci sprožijo ofenzivo pri Kursku, največjo tankovsko bitko, v kateri 23. avgusta zmaga Rdeča armada.

10. julij - Izkrcanje zaveznikov na Siciliji.

24. julij - Italijanski kralj Viktor Emanuel III. odstavi fašističnega voditelja Benita Mussolinija, oblast pa poveri maršalu Pietru Badogliu. Italija se začne tajno pogajati o separatnem miru.

3. september - Italija kapitulira. Sever Italije, vključno z Rimom, okupira Nemčija. Nemški padalci osvobodijo Mussolinija, ki na severu Italije razglasi Salojsko republiko.

6. november - Rdeča armada osvobodi Kijev.

18. november - Začne se neprekinjeno zavezniško bombardiranje Berlina.

1944

27. januar - Rdeča armada po 872 dneh nemškega obleganja osvobodi Leningrad.

4. junij - Zavezniška vojska vkoraka v Rim.

6. junij - Zavezniške sile se izkrcajo v Normandiji - dan D - s čimer se končno vzpostavi druga fronta v Zahodni Evropi, kar pripomore k hitrejšemu zlomu tretjega rajha.

20. julij - Spodleti poskus atentata na Hitlerja s podstavljeno bombo v kovčku.

1. avgust - Ob začetku prodiranja Rdeče armade v vzhodno Prusijo in Poljsko se začne varšavska vstaja za osvoboditev izpod nacistov, ki pa spodleti; Nemci praktično uničijo Varšavo.

10. avgust - Ameriške enote na Guamu premagajo še zadnje japonske enote.

25. avgust - Zavezniki osvobodijo Pariz.

20. oktober - Ameriške enote se izkrcajo na Filipinih. Japonci v bojih za Filipine prvič uporabijo samomorilske pilote, kamikaze.

16. december - Nemčija sproži silovito protiofenzivo proti zaveznikom v Ardenih, ki pa kljub začetnim uspehom na koncu propade. To je bil še zadnji večji poskus Nemčije, da bi obrnila potek vojne.

1945

17. januar - Rdeča armada osvobodi Varšavo.

27. januar - Rdeča armada osvobodi koncentracijsko taborišče Auschwitz.

4. - 11. februar - Ameriški predsednik Franklin Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in sovjetski voditelj Josip Stalin na Jalti govorijo o nadaljnjih ukrepih v vojni in o povojni ureditvi. Konferenca na Jalti naj bi bila tudi podlaga za povojno interesno razdelitev Evrope.

13. februar - Zavezniki z zažigalnimi bombami uničijo nemški Dresden. Umrlo naj bi do 100.000 ljudi.

1. april - Američani na Okinawi izvedejo največje amfibijsko izkrcanje v vojni. Otok potrebujejo za letalsko oporišče za stalno bombardiranje japonskih otokov.

15. april - Zahodni zavezniki osvobodijo koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen in prvič naletijo na grozljive prizore v nemških taboriščih smrti.

28. april - Italijanski partizani usmrtijo Benita Mussolinija.

30. april - Hitler naredi samomor.

2. maj - Rdeča armada zavzame Berlin.

7. maj - Nemčija podpiše brezpogojno kapitulacijo, ki jo dan kasneje podpiše še ob prisotnosti Rdeče armade.

17. julij - 2. avgust - Potsdamska konferenca, na kateri sovjetski voditelj Josip Stalin, ameriški predsednik Harry Truman in britanski premier Winston Churchill, ki ga kasneje zamenja novi premier Clement Atlee, določijo povojno usodo Nemčije in njeno razdelitev na okupacijske cone, meje Poljske pa premaknejo proti zahodu.

6. avgust - Američani odvržejo atomsko bombo na Hirošimo, tri dni kasneje pa še na Nagasaki, pri čemer je skupaj ubitih najmanj 130.000 ljudi.

14. avgust - Japonski cesar Hirohito oznani kapitulacijo, uradno jo Japonska podpiše 2. septembra, s čimer se dokončno končajo spopadi druge svetovne vojne.