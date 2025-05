Ljubljanska borza dopoldne malo nad izhodiščem

Ljubljana, 6. maja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja rahlo zvišal in bil ob 11.30 0,05 odstotka nad izhodiščem. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB in Krke, s katerimi so dopoldne opravili za 92.000 oziroma 51.000 evrov prometa. Njihov tečaj se je zvišal za 0,37 oziroma 0,29 odstotka.