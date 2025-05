Prebivalci Cetinja z blokado ceste zahtevali odgovornost za smrtonosna strelska pohoda

Cetinje, 6. maja - Prebivalci Cetinja so v ponedeljek organizirali triurno blokado ceste, ki povezuje Podgorico s črnogorsko obalo. Na protestu so zahtevali odgovornost za strelska napada v Cetinju, v katerih je bilo v razmaku dveh let in pol ubitih skupno 23 ljudi, vključno s štirimi otroki, poročajo črnogorski mediji.