V Sežani mednarodna fotografska razstava vabi k razmisleku o pomenu lokalne identitete

Sežana, 6. maja - V prostorih Višje strokovne šole Sežana bodo danes predstavili rezultat desetdnevne fotografske delavnice, ki je avgusta lani potekala na Poljskem. Na njej so sodelovali mladi fotografi iz petih držav, ki so skozi objektiv raziskovali identiteto poljskega mesta Bytom in tamkajšnjih prebivalcev. Razstava fotografskih del bo na ogled do 12. maja.