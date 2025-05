V nesreči pri delu s traktorjem umrl 30-letnik

Šentvid pri Stični, 6. maja - Na območju Šentvida pri Stični se je v ponedeljek dopoldne pri delu s traktorjem smrtno ponesrečil 30-letnik. Po dosedanjih podatkih je traktor zdrsel po brežini in se prevrnil. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in se tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.