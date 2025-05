New York zmagal v Bostonu, Denver v Oklahoma Cityju

Boston, 6. maja - Košarkarji moštva New York Knicks so na prvi polfinalni tekmi končnice vzhodne konference v Bostonu v podaljšku premagali branilce naslova iz Bostona s 108:105, Denver Nuggets pa so v zahodni konferenci slavili v Oklahoma Cityju s 121:119. Obe ekipi sta v zmagah povedli z 1:0.