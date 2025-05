Vrhničani prvi finalisti državnega prvenstva v futsalu

Ljubljana, 6. maja - Igralci Siliko Vrhnika so prvi finalisti 1. slovenske futsal lige, potem ko so v ponedeljek zvečer doma zanesljivo premagali Bronx Škofije z 8:1 (5:0) in v zmagah slavili s 3:0. Danes bo Dobovec na domačem igrišču lovil tretjo zmago proti ekipi NNIKAS Dobrepolje in napredovanje v veliki finale.