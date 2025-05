Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Vlagatelji so bili pred zasedanjem ameriške centralne banke (Fed) previdni in so še naprej spremljali dogajanje na področju trgovinske vojne, ki jo je sprožil Washington. Analitiki ocenjujejo, da je bil prvič po dolgem času zelo miren dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.