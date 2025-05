Evropski parlament vzpostavil evropski red za zasluge

Strasbourg, 5. maja - Evropski parlament je ob prihajajoči 75. obletnici Schumanove deklaracije danes vzpostavil evropski red za zasluge. To novo civilno odlikovanje bodo podeljevali za dosežke posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju in vrednotam, so sporočili iz Evropskega parlamenta in dodali, da podobnega odlikovanja na ravni EU trenutno ni.