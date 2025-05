Vreme: Ponoči bo oblačno s občasnimi krajevnimi padavinami

Ljubljana, 5. maja - Zvečer in ponoči se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem na zahodu tudi nevihtami, možni bodo nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodnih, južnih in deloma osrednjih krajih. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: v sredo kaže na pretežno oblačno vreme, na vzhodu bo povečini suho, v zahodni polovici države bodo možne krajevne padavine, lahko zagrmi. V četrtek bo pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možna bo kakšna ploha. Več sonca bo na Primorskem.

Vremenska slika: nad Alpami, severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka s stacionarno vremensko fronto. Nad naše kraje z jugozahodnikom doteka vlažen zrak, pri tleh pa je začel od severovzhoda dotekati hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob Jadranu tudi nevihtami. V torek bo prevladovalo oblačno in razmeroma hladno vreme. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo manj verjetne v krajih vzhodno od nas.