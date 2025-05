Evropske borze neenotno, nafta cenejša, evro krepkejši

Frankfurt/Pariz/London, 5. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali različno. Vlagatelji so pozorni na trgovinski spor, ki so ga sprožile ZDA, z naročili pa so previdni tudi zato, ker se v torek začenja dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko zvišal.