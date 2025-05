Pregled - svet, 5. 5. (ponedeljek)

TEL AVIV/GAZA- Izraelski varnostni kabinet je potrdil načrte za širitev in krepitev ofenzive na območju Gaze. Izvajati naj bi jih začeli šele po obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa v regiji prihodnji teden, do takrat pa naj bi dopustil možnost za sklenitev dogovora o izpustitvi talcev, ki jih zadržuje Hamas. Obenem naj bi kabinet potrdil načrt za obnovo dobave pomoči, v skladu s katerim naj bi Izrael prevzel nadzor nad distribucijo humanitarne pomoči.

BERLIN - Voditelji treh strank prihodnje nemške vladajoče koalicije pod vodstvom krščanskih demokratov (CDU) Friedricha Merza so podpisali koalicijsko pogodbo, s čimer so utrli pot oblikovanju nove vlade po predčasnih parlamentarnih volitvah konec februarja. Nemški socialdemokrati (SPD) so potrdili kandidate za ministrske položaje v prihodnji vladi pod vodstvom krščanskih demokratov (CDU). Obrambno ministrstvo naj bi še naprej vodil Boris Pistorius, medtem ko bo na čelu finančnega ministrstva sopredsedujoči SPD Lars Klingbeil, ki bo hkrati tudi podkancler.

VATIKAN - Pred začetkom konklava, na katerem bodo od srede volili naslednika pokojnega papeža Frančiška, je v Rim prispelo že vseh 133 kardinalov elektorjev, je sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. V pripravah na konklave in v razpravi o razmerah v Cerkvi so se kardinali sestali na deseti kongregaciji.

BUKAREŠTA - Skrajno desni kandidat George Simion je zanesljivi zmagovalec nedeljskega prvega kroga ponovljenih predsedniških volitev v Romuniji, kažejo izidi, ki jih je objavila državna volilna komisija. V drugem krogu 18. maja se bo pomeril z županom Bukarešte Nicusorjem Danom. Simion, vodja opozicijskega desnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), je osvojil 40,96 odstotka glasov, Dan pa 20,99 odstotka. Kandidat s podporo vlade se ni uvrstil v drugi krog volitev, zato je romunski premier Marcel Ciolacu napovedal odstop.

KÖLN - Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je vložila pritožbo na sodišče v Kölnu, s katero želi spodbijati odločitev nemške notranje obveščevalne agencije BfV. Ta je prejšnji teden stranko AfD opredelila za ekstremistično organizacijo.

LONDON - V Združenem kraljestvu se je z vojaško parado in preletom letal začelo štiridnevno slavje ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi. Parado v središču Londona so si ogledali tudi člani britanske kraljeve družine na čelu s kraljem Karlom III., na ulicah pa jo je spremljalo na tisoče ljudi.

MOSKVA - Ruska zračna obramba je v moskovski regiji odbila napad štirih brezpilotnih letalnikov, ki so leteli proti ruski prestolnici, je sporočil župan Moskve Sergej Sobjanin. Po njegovih besedah žrtev in škode ni bilo, začasno je bil prekinjen promet na moskovskem letališču Domodedovo.

PRAGA - Češka je pripravljena usposabljati ukrajinske vojaške pilote, je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Pragi povedal češki premier Petr Fiala. Usposabljanje bi ob sodelovanju partnerskih držav lahko potekalo na letalih Aero L-159 ali f-16 na vojaškem letališču Namest, je dodal.

TEL AVIV/SANA - Izraelska vojska je dan po tem, ko so hutijevci z raketo zadeli območje blizu letališča Ben Gurion v osrednjem delu Izraela, izvedla zračne napade na Jemen. Napade so potrdili tudi uporniški hutijevci. Po njihovih navedbah je bila tarča pristaniško mesto Hodejda, odgovornost za napade pa so pripisali tako Izraelu kot ZDA.

PARIZ - EU bo za privabljanje raziskovalcev v Evropo do leta 2027 namenila 500 milijonov evrov, je na znanstveni konferenci v Parizu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Kritična je bila do tistih, ki vlogo znanosti postavljajo pod vprašaj. Med temi je tudi predsednik ZDA. Francoski predsednik Emmanuel Macron je znanstveno politiko ZDA označil za napačno.

HAAG - Meddržavno sodišče v Haagu je zavrglo tožbo, ki jo je Sudan vložil proti Združenim arabskim emiratom - ZAE. Sudan trdi, da je arabska država vpletena v domnevni genocid, ker naj bi podpirala paravojaške sile za hitro podporo - RSF - v spopadih proti sudanski vojski.Sodišče je ocenilo, da za odločanje o tej zadevi nima pristojnosti.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo napovedal obnovo in ponovno odprtje nekdanjega zloglasnega zapora Alcatraz pri San Franciscu, ki so ga zaprli leta 1963 in je danes muzej. Zapor naj bi obnovili, povečali in tja pošiljali najbolj nevarne kriminalce.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo napovedal uvedbo 100-odstotnih carin na vse filme, ki niso narejeni v ZDA, češ da ameriška filmska industrija umira. Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da ameriška filmska meka Hollywood trpi zaradi ustvarjanja ameriških filmov na tujem.

ISLAMABAD - Pakistanska vojska je v času naraščanja napetosti z Indijo izvedla drugo poskusno izstrelitev rakete v treh dneh. Sporočila je, da je izstrelila raketo z dosegom 120 kilometrov, potem ko je v soboto uspešno izstrelila raketo zemlja-zemlja z dosegom 450 kilometrov.