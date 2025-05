Vinske steklenice iz reke Vipave na licitacijo v dobrodelni namen

Renče, 5. maja - Iz reke Vipave pri Renčah so danes potegnili okrog 150 steklenic z vinom domačih vinarjev, ki so leto dni zorele na dnu mrzle reke. Nato so organizatorji v reko spustili novih 170 steklenic 17 sodelujočih vinarjev. Tako zorjeno vino bodo organizatorji prodali na nedeljski dražbi, zbrani denar pa namenili pediatričnemu oddelku šempetrske bolnišnice.