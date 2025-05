Ljubljana, 5. maja - Armenska prestolnica Erevan bo od 7. do 11. maja gostila evropsko prvenstvo v karateju in parakateju za člane in članice. Slovenijo bodo zastopali Jure Sluga, Hana Debeljak, Elizabeta Molnar, Zala Maria Žibret, Jaka Gaal in Diandra Bekčić.