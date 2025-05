Britanci začenjajo slavje ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne

London, 5. maja - V Združenem kraljestvu se je danes z vojaško parado in preletom letal začelo štiridnevno slavje ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Evropi. Pred začetkom sprevoda so predvajali znameniti govor takratnega britanskega premierja Winstona Churchilla. Do četrtka, ko dan zmage obeležuje večina Evrope, se bodo zvrstili še mnogi drugi dogodki.