Uvodoma negativna gibanja na Wall Streetu

New York, 5. maja - Po najdaljšem obdobju rasti v zadnjih več kot 20 letih so tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu v začetku današnjega trgovanja obrnjeni navzdol. Vlagatelji so pozorni na trgovinski spor, ki so ga sprožile ZDA, z naročili pa so previdni tudi zato, ker se v torek začenja dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke.