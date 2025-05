GZS poziva k nujni razbremenitvi stroškov dela

Ljubljana, 5. maja - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so ob objavi podatkov OECD, po katerih je imela Slovenija lani drugo najvišjo rast davčnega primeža plač, vnovič pozvali k razbremenitvi stroškov dela. Spomnili so, da so že februarja pripravili več predlogov na področju socialnih prispevkov in dohodnine, ki bi prinesli višje plače in večjo konkurenčnost.