V Šiški moški po prepiru in pretepu streljal

Ljubljana, 5. maja - V soboto zvečer je v enem izmed gostinskih lokalov v Šiški prišlo do spora med znancema, pri čemer je osumljenec oškodovanko udaril. Potem je na kraj prišlo več oseb, ki so osumljenca začeli pretepati, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot je razvidno iz posnetka, ki je zaokrožil po spletu, je osumljenec na osebe kasneje streljal.