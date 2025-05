Focus nasprotuje poenostavitvi okoljskih pravil za podjetja

Ljubljana, 22. maja - V okoljski organizaciji Focus nasprotujejo poenostavitvi določenih okoljskih pravil za podjetja, kot jih predlaga Evropska komisija. Odprava bistvenih elementov zakonodaje na področju družbene in okoljske odgovornosti podjetij v imenu "lajšanja bremena" za podjetja predstavlja visoko tveganje za zaščito okolja in človekovih pravic, so sporočili.